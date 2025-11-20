Tetracampeão de Fórmula 1, Max Verstappen é conhecido pelo pé «pesado», língua afiada e... ideias fora da caixa.

Ora, esta quinta-feira, nas habituais entrevistas antes do Grande Prémio de Las Vegas, um jornalista questionou George Russell, Fernando Alonso e o próprio Max sobre qual «seria o próximo lugar louco que poderiam imaginar para uma corrida de F1».

George Russell não teve dúvidas e apontou Londres, Alonso sonhou com uma corrida na «terra natal» (Oviedo, Astúrias) e Max pediu uma corrida… no Polo Norte!

Ora veja:

