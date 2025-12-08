Lando Norris, recém-coroado campeão do mundo de Fórmula 1, confirmou que irá utilizar o número 1 no seu McLaren em 2026, um privilégio reservado exclusivamente ao detentor do título. O britânico sucede assim a Max Verstappen, que usou o número durante quatro temporadas consecutivas.

Habituado ao número 4, Norris decidiu abraçar o símbolo máximo da modalidade depois de garantir o campeonato por apenas dois pontos na derradeira corrida em Abu Dhabi.

«É tradição, está lá por uma razão», explicou Norris à Sky Sports News.

«Todos na McLaren vão poder usar este número com orgulho. Não é só para mim, é para eles também. Eles podem dizer ‘somos o número 1’. Não é tão fixe dizer ‘somos o número 4’, por isso vão estar ainda mais felizes do que eu», disse ainda.

Desde 2014 que os pilotos podem escolher um número permanente para a carreira. Apenas Lewis Hamilton, campeão em 2015, optou por não usar o número 1, mantendo o tradicional 44.

Lando Norris will run with car number 1 in 2026! ☝️👀#F1 pic.twitter.com/u9OE4Ibjaq — Formula 1 (@F1) December 8, 2025

Verstappen, por seu lado, competiu grande parte da carreira com o 33, mas desde 2021 assumiu o número reservado aos campeões. Agora, depois de perder o título de 2025 para Norris, o futuro do seu número é uma incógnita.

«Provavelmente não o 33. Ainda estou a pensar sobre isso», disse em entrevista à DAZN, após a última prova do calendário da Fórmula 1.