A McLaren vai utilizar motores Mercedes no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 até 2030.

A escuderia britânica, que compete com motores do fabricante alemão desde 2021, vai «beneficiar da motorização Mercedes-AMG de 2026 a 2030, tornando-se no primeiro cliente da marca ao abrigo dos novos regulamentos sobre as unidades motrizes a partir de 2026».

De 2026 em diante, os motores, já híbridos desde 2014, vão ter um aumento da energia elétrica e vão utilizar combustíveis 100% sustentáveis.