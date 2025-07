Numa corrida repleta de peripécias e saídas de pista – sob olhar atento de Ruben Amorim – Lando Norris conquistou a primeira vitória no Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone. O britânico da McLaren conseguiu, pela primeira vez neste ano, a segunda vitória consecutiva, a quarta na temporada.

Recorde o desenrolar desta corrida.

Apesar do arranque cauteloso da maioria, Lawson (Racing Bulls) embateu em Ocon (Haas) e foi o primeiro a abandonar a corrida. Enquanto as nuvens avançavam, o brasileiro Bortoleto (Sauber) perdeu o controlo do carro e também abandonou.

Entre trocas no top-10 – e constantes saídas de pista – a chuva caiu sem piedade e obrigou à intervenção do “safety car”. E quando o pior parecia ter passado, a corrida foi retomada e Hadjar (Racing Bulls) “varreu” a traseira de Antonelli, da Mercedes.

Aquando do reatar da contenda, Oscar Piastri, da McLaren, não terá visto o “safety car”, travando a fundo e iludindo Verstappen. Num momento envolto em confusão, o neerlandês da Red Bull protagonizou um peão e desceu à décima posição.

Pouco depois, na sequência do embate com Hadjar, também Antonelli desistiu. Por sua vez, Piastri foi penalizado pela travagem abrupta – com dez segundos – “oferecendo” a liderança a Norris.

Até final, Hülkenberg (Sauber) completou a escalada de 16 posições e estacionou no terceiro lugar, enquanto Russell protagonizou outro momento de aflição.

Desta forma, Norris estreou-se a vencer “em casa”, celebrando a segunda conquista consecutiva do Mundial. Por sua vez, ao cabo de 15 anos e 239 corridas, Hülkenberg conseguiu o primeiro pódio na Fórmula 1.

De notar que, pela primeira vez desde 2014, Lewis Hamilton – que venceu em Silverstone há um ano – não integra o pódio. O britânico da Ferrari foi quarto na tarde deste domingo.

Esta foi a oitava vitória da McLaren, que, naturalmente, lidera no Mundial de construtores, com 460 pontos, seguida por Ferrari (222) e Mercedes (210).

Quanto aos pilotos, Piastri segue no topo, com 234 pontos, oito de vantagem sobre Norris. O pódio fica completo com Verstappen, que leva 165 pontos, 18 de diferença para Russell. O tremendo resultado de Nico Hülkenberg – que vive a melhor fase na Fórmula 1 – valeu a subida ao nono lugar, com 37 pontos.

A caravana da F1 segue para Bélgica para o Grande Prémio agendado para as 14 horas de 27 de julho. No dia anterior, às 11 horas, há corrida “sprint”.