Após a desclassificação de Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, do Grande Prémio de Las Vegas, nos Estados Unidos da América, a equipa emitiu um comunicado onde esclarece o sucedido e pede desculpa aos seus pilotos.

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) explicou, em comunicado, que os carros dos dois pilotos não cumpriram as normas técnicas, nomeadamente, na espessura da placa traseira que estava abaixo do mínimo exigido.

«Um final frustrante para o dia de hoje. Tivemos de fazer alguns ajustes no final da corrida e agora sabemos que isso se deveu a alguns problemas no nosso carro, que infelizmente resultaram na nossa desqualificação. É frustrante perder tantos pontos. Como equipa, estamos sempre a esforçar-nos para obter o máximo desempenho possível e, claramente, não conseguimos o equilíbrio certo hoje. Não há nada que possamos fazer para mudar isso agora, em vez disso, toda a atenção se volta para o Qatar, onde vamos tentar dar o nosso melhor», pode ler-se num comunicado citado no sítio da McLaren.

«É dececionante sair deste fim de semana sem pontos após uma desqualificação infeliz devido ao desgaste dos pneus. Com a grelha tão equilibrada, estamos sempre a procurar onde podemos ganhar desempenho e desta vez não acertámos», continuam.

A equipa explica também que ambos os carros sofreram «níveis inesperados e elevados de porpoising, não observados nas sessões de treinos, o que levou a um contacto excessivo com o solo». Refere ainda que a violação «não foi intencional».

«Pedimos desculpas ao Lando e ao Oscar pela perda de pontos hoje, num momento crítico das suas campanhas, após dois fortes desempenhos deles durante todo o fim de semana. Como equipa, também pedimos desculpas aos nossos parceiros e fãs, cujo apoio significa muito para nós. Embora este resultado seja extremamente dececionante, continuamos totalmente focados nas duas últimas corridas da temporada», finaliza a McLaren.

Lando Norris tinha terminado a corrida no segundo lugar, atrás de Max Verstappen (Red Bull), com Oscar Piastri em quarto posto. Ainda assim, Lando Norris continua a liderar a classificação geral com 390 pontos, com Oscar Piastri e Max Verstappen empatados no segundo lugar com 366 pontos. Ficam duas rondas por disputar.