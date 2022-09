A McLaren anunciou a contratação de Oscar Piastri como piloto para 2023.

O campeão de Fórmula 2, em 2021, vai fazer parceria com Lando Norris na scuderia britânica de Fórmula 1.

Australiano de Melbourne, de 21 anos, Piastri é o sucessor na McLaren do seu compatriota Daniel Ricciardo, que deixou a equipa e entretanto vai representar a Alpine na próxima temporada de F1.

«Estou extremamente empolgado por fazer minha estreia na F1 numa equipa de tanto prestígio como a McLaren. Estou muito grato por esta oportunidade numa equipa com uma longa tradição de apostar em jovens talentos, e estou ansioso para trabalhar ao lado do Lando», afirmou Piastri em declarações reproduzidas pelo site da McLaren.

