A Mercedes apresentou, esta quarta-feira, o W14, carro para a época 2023 na Fórmula 1.

A equipa alemã está de volta ao preto: é a cor que predomina no novo monolugar, a ser conduzido por Lewis Hamilton e George Russell, com o objetivo de recuperar o título de construtores perdido em 2022 para a Red Bull e o de campeão do mundo, ganho pelo neerlandês Max Verstappen em 2022 e em 2021.

Este foi o nono de dez carros apresentados para a nova época na Fórmula 1. Falta apenas o lançamento do carro da Alpine, agendado para quinta-feira.

Depois, dentro de cerca de uma semana, de 23 a 25 de fevereiro, as equipas fazem os primeiros testes em Sakhir, no Bahrein, palco da primeira corrida da época 2023, a 5 de março.

