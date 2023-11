Lewis Hamilton negou esta quinta-feira que tenha contactado Christian Horner para se juntar à Red Bull, algo que foi sugerido pelo próprio chefe da equipa austríaca.

«Tivemos várias conversas ao longo dos anos sobre a contratação do Hamilton. Ele e o seu agente contactaram-nos várias vezes e, no início do ano, quiseram saber se tínhamos algum interesse nele», revelou Horner, em entrevista ao Daily Mail.

À margem do Grande Prémio de Abu Dhabi, que fecha a temporada de Fórmula 1, o piloto da Mercedes garantiu que nunca contactou Horner.

«É completamente falso. Não falo com o Christian há muito tempo, e tanto quanto sei, ninguém da minha equipa falou com eles [Red Bull]. No entanto, ele sim contactou-me no início do ano, no meu telemóvel antigo, e eu só muito tempo depois», começou por dizer, aos jornalistas.

«Respondi “desculpa, já não uso este telemóvel”, mas dei-lhe os parabéns pelo trabalho fantástico que ele tem feito e disse que esperava poder competir com a Red Bull em breve. Foi só, não entendo o que é que ele está a falar», acrescentou.

Lewis Hamilton, refira-se, assinou um novo contrato com a Mercedes em agosto, válido até 2025.