Melissa Jiménez e Fernando Alonso foram pais nas últimas horas, o que atrasou a chegada do espanhol – de 44 anos – ao Grande Prémio da China. De acordo com a BBC, o piloto da Aston Martin e a jornalista – espanhola de 38 anos – celebram o nascimento do primeiro filho, pelo que Alonso apenas aterrará na China na sexta-feira.

Ainda que este seja o primeiro filho de Alonso, Melissa Jiménez celebra o nascimento do quarto filho. A jornalista foi casada com Marc Bartra – defesa ex-Barcelona e Dortmund – entre 2017 e 2022, relação da qual nasceram Gala, Abril e Max, em 2015, 2018 e 2019, respetivamente.

Melissa e Alonso namoram desde 2023, numa relação iniciada nos bastidores da Fórmula 1.

O Grande Prémio da China tem corrida agendada para domingo (6h de Portugal Continental). A Aston Martin e a Cadillac são as únicas equipas sem pontos no Mundial.