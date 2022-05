Pela primeira vez na história, a Fórmula 1 vai realizar um Grande Prémio em Miami. A prova tem início no dia 6 de maio e termina no dia, mas os pilotos já estão na cidade da Flórida há alguns dias.



Pierre Gasly (AlphaTauri) aproveitou a presença na cidade em vésperas do Grande Prémio e foi jantar com Michael Jordan, na passada quarta-feira. A lenda da NBA acabou por tirar uma fotografia com o capacete do piloto francês. Por outro lado, Gasly viu Jordan autografar-lhe umas sapatilhas.



«Jantar inesquecível» escreveu Gasly nas redes sociais.