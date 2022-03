Mick Schumacher teve um violento acidente durante a segunda sessão de qualificação para o Grande Prémio da Arábia Saudita em Fórmula 1.

O piloto alemão da Haas subiu um corretor numa das muitas curvas rápidas do circuito de Jeddah, perdeu o controlo do carro e colidiu contra o muro do lado esquerdo antes de se imobilizar no lado oposto da pista.

Instantes depois, chegou ao local uma ambulância para observar Mick Schumacher e levá-lo até ao posto médico do circuito de Jeddah. Entretanto, a Haas informou pouco depois que o piloto alemão encontrava-se consciente, acrescentando cerca de uma hora depois novas informações, mais completas, sobre o estado de saúde do filho do antigo heptacampeão mundial Michael Schumacher. «Mick está fisicamente em boas condições, mas vai ser transportado de helicóptero para o hospital para realizar exames de despiste.»

