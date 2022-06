Os comentários de teor racista do antigo piloto brasileiro Nelson Piquet dirigidos a Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, geraram uma onda de solidariedade para com o piloto inglês da parte de quase todos os pilotos e equipas de Fórmula 1.

A maior parte dos pilotos publicou mensagens nas redes sociais a falar de «intolerância» e a defender o carácter de Lewis Hamilton, como foi o caso mais recente de Esteban Ocon, «Qualquer linguagem racista ou discriminatória não tem lugar no nosso desporto e na nossa sociedade. É altura de dizer chega», escreveu o piloto francês da Alpine.

Entre todas as reações, destaca-se o silêncio de Max Verstappen, piloto da Red Bull e principal adversário de Hamilton na temporada passada, que mantém uma relação amorosa com Kelly Piquet, filha de Nélson Piquet.

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action.