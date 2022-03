Sergio Perez foi o mais rápido nos testes da manhã e Max Verstappen fechou a pré-temporada, no Bahrein, com o melhor tempo no derradeiro dia de testes, com a Red Bull a destacar-se como a equipa mais afinada para a nova temporada, ao contrário da Mercedes. George Russel ainda destacou-se com o quarto melhor tempo, mas Lewis Hamilton, depois do 9.º lugar de manhã, caiu para o 17.º e penúltimo lugar da classificação deste terceiro dia de testes.

O piloto holandês da Red Bull, conseguiu o melhor tempo no circuito do Bahrein, com 1m31.720, num total de 53 voltas. Logo a seguir destacou-se Charles Leclerc, da Ferrari, com 1m32.415 (51 voltas) e Fernando Alonso, da Alpine, com 1m32.698 (122 voltas).

George Russel voltou a ser o melhor Mercedes em pista, com o tempo de 1m32.759, quase quatro segundos mais rápido do que o companheiro de equipa, Lewis Hamilton, que não foi além de 1m36.217 em 78 voltas.

Concluída a fase de testes, no próximo fim de semana, dia 20 de março, arranca a nova temporada Campeonato do Mundo de Fórmula 1, precisamente no Bahrain.

Tempos finais do dia 3 de testes no Bahrein:

1. Verstappen, Red Bull, 1m31.720, C5, 53 voltas

2. Leclerc, Ferrari, 1m32.415, C4, 51

3. Alonso, Alpine, 1m32.698s, C4, 122

4. Russell, Mercedes, 1m32.759s, C5, 71

5. Bottas, Alfa Romeo, 1m32.985s, C3, 68

6. Tsunoda, AlphaTauri, 1m33.002s, C5, 57

7. Perez, Red Bull, 1m33.105s, C4, 43

8. Schumacher, Haas, 1m33.151s, C3, 57

9. Norris, McLaren, 1m33.191s, C2, 90

10. Vettel, Aston Martin, 1m33.821s, C4, 81

11. Zhou, Alfa Romeo, 1m33.959s, C4, 82

12. Gasly, AlphaTauri, 1m34.865s, C4, 91

13. Carlos Sainz, Ferrari, 1m34.905s, C4, 68

14. Albon, Williams, 1m35.171s, C3, 18

15. Latifi, Williams, 1m35.634s, C3, 124

16. Stroll, Aston Martin, 1m36.029s, C3, 53

17. Hamilton, Mercedes, 1m36.217s, C5, 78

18. Magnussen, Haas, 1m38.616s, C2, 38