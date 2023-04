Nas últimas semanas surgiram rumores acerca de um relacionamento entre Fernando Alonso e Taylor Swift.



Em vésperas do Grande Prémio do Azerbaijão do Mundial de Fórmula 1, o espanhol foi confrontado com o alegado envolvimento com a cantora. Um momento de humor e que arrancou sorrisos ao piloto da Aston Martin, visto que o jornalista da Sky Sports fez a questão com referências a vários temas de Taylor Swift.



«Não tenho nada a dizer (risos). Já respondi à pergunta. Não tenho nada a dizer. O circuito de Baku já é complicado que chegue. Tenho a certeza que vais ter muitas questões», referiu, com um sorriso no rosto.



O Grande Prémio do Azerbaijão está agendado para o próximo fim de semana.



Veja: