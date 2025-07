Chris Horner colocou, esta quarta-feira, um ponto final na ligação de 20 anos com a Red Bull e na hora do adeus partilhou uma mensagem emotiva e que reflete a «incrível jornada» que viveu enquanto diretor de equipa.

«É com o coração apertado que me despeço da equipa que mais amei. A ganhar ou a perder, cada passo que demos foi lado a lado e nunca me vou esquecer disso. Obrigado aos rivais. Puxaram por nós, desafiaram-nos e fizeram com que alcançássemos marcos nunca antes sonhados», começou por referir.

«Foi uma honra ter feito parte desta incrível "Era" do automobilismo. Saio com um orgulho imenso do que fizemos e do que ainda está por vir em 2026. Tenho o maior respeito por todos os que fazem da Fórmula 1 o que é hoje em dia. Obrigado», acrescentou.

Recorde-se que à frente da Red Bull, Chris Horner conquistou seis títulos de construtores e oito mundiais de pilotos. Para o seu lugar entra Laurent Mekies, diretor da equipa secundária (Racing Bulls).

Leia aqui a mensagem de Chris Horner na íntegra: