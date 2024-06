A Alpine anunciou esta segunda-feira que Esteban Ocon vai deixar a equipa no final da temporada, altura em que termina contrato.

Em comunicado, a scuderia francesa informa que esta decisão foi acordada por ambas as partes, e que marca «o fim de uma colaboração de cinco anos».

Uma decisão, de resto, que surge depois de um polémico Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, no qual Ocon abandonou na primeira volta após uma colisão com Pierre Gasly, colega de equipa.

Ocon pediu desculpa, mas não se livrou de ouvir algumas críticas, inclusivamente do próprio Gasly.

Ocon deixa a Alpine ao fim de cinco temporadas, nas quais conquistou uma vitória, no Grande Prémio da Hungria, em 2021, e dois pódios, no Bahrain (2020) e no Mónaco (2023).