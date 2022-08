Oscar Piastri foi anunciado na passada terça-feira como o novo piloto da Alpine, substituindo o espanhol Fernando Alonso, para a temporada de 2023, algo que foi prontamente desmentido pelo próprio.

Quem não perdeu tempo para brincar com a situação foi o Taunton Town, clube da sexta divisão inglesa, que anunciou nas redes sociais a contratação do jovem australiano para a nova temporada que se avizinha.

Piastri, de 21 anos, é considerado uma das promessas da Fórmula 1, sendo esta temporada o piloto de testes da equipa da Alpine.

👀 | Welcome Oscar Piastri…



Piastri joins the Peacocks from Alpine F1. #PiastriAnnounced🤞#UpThePeacocks pic.twitter.com/HZenU391sj