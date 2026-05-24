Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, venceu este domingo o Grande Prémio do Canadá e segue na frente do campeonato. McLaren teve um dia para esquecer.

Depois de uma corrida sprint menos conseguida, que George Russell acabaria por vencer, também ele piloto da Mercedes, o italiano recuperou neste domingo. A partir da segunda posição da grelha, Antonelli beneficiou de uma desistência do colega, que teve de abandonar a corrida na volta número 30 por problemas na potência do carro. Ao ser acionado o Safety Car, Antonelli aproveitou para cavar uma boa distância para Max Verstappen, que seguia na perseguição, e venceu a corrida com relativa facilidade. A fechar o pódio ficou o inglês Lewis Hamilton, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull.

Com esta nova vitória, que consagrou o italiano como o primeiro piloto a vencer as quatro primeiras provas da carreira de forma consecutiva, Antonelli segue líder do campeonato, alcançado os 143 pontos, mais 43 que Russell, segundo classificado.

Carlos Sainz também teve uma boa prestação e terminou em nono lugar, aumentando a pontuação da Williams. Por outro lado, a McLaren teve um dia para esquecer, uma vez que a decisão de arrancar com pneus intermédio se revelou errada, tendo obrigado os carros a entrarem cedo nas boxes para montarem pneus slick.