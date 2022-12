Os circuitos de Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Estados Unidos, Qatar e Brasil foram os seis escolhidos para as corridas 'sprint' do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2023.

Depois das três provas realizadas esta temporada, em 2023 o número de provas 'sprint' - uma corrida que estabelece a grelha de partida para o grande prémio e atribui pontos aos oito primeiros - irá assim duplicar.

O formato vai manter-se inalterado, com a qualificação a decorrer na sexta-feira, disputando-se a corrida 'sprint', com cerca de 100 quilómetros, no sábado, a qual, além dos pontos, definirá a grelha de partida para domingo.

A F1, entidade organizadora do campeonato, diz ter escolhido os circuitos «mais adaptados ao formato F1 Sprint, tendo em atenção as possibilidades de ultrapassagem e secções a grande velocidade», no sentido de «garantir aos fãs ação competitiva ao longo do fim de semana».

Apesar de ter sido alvo de críticas, bem como de alguns adeptos mais tradicionalistas, a F1 assegura que o formato, que estreou na temporada de 2021, permite «atrair mais fãs e aumentar as audiências».

As seis corridas 'sprint' para 2023 (num calendário com 23 ou 24 grandes prémios):

- Grande Prémio do Azerbaijão (30 abril)

- Grande Prémio da Áustria (2 julho)

- Grande Prémio da Bélgica (30 julho)

- Grande Prémio do Qatar (8 outubro)

- Grande Prémio dos Estados Unidos (22 outubro)

- Grande Prémio do Brasil (5 novembro)