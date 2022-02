A Fórmula 1 afirmou esta quinta-feira que está a acompanhar «de perto» a situação do conflito da Rússia com a Ucrânia, a propósito da realização do Grande Prémio da Rússia previsto para setembro.

«A Fórmula 1 está a acompanhar de perto os desenvolvimentos ainda em curso e, de momento, não tem mais comentários sobre a corrida agendada para setembro. Continuaremos a monitorar a situação de muito perto», lê-se, num comunicado divulgado pelo organismo e citado pela imprensa especializada em automobilismo.

O circuito de Socchi tem previsto receber o ‘Grande Circo’ no fim de semana de 23 a 25 de setembro, na 17.ª corrida do Mundial de Fórmula 1.