O Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1 decorre neste fim de semana em São Paulo, e Lewis Hamilton já chegou a terras brasileiras e em grande estilo.

O piloto da Mercedes é um fã assumido do malogrado Ayrton Senna e todos os anos homenageia o ídolo brasileiro, e este ano não foi excepção. O britânico posou com uma roupa com as cores da bandeira brasileira e nas costas o rosto de Senna.

De recordar que, em 2022, aquando da realização do GP do Brasil, Hamilton recebeu o título de cidadão honorário do Brasil, como forma de agradecimento por este ter hasteado a bandeira do Brasil e usar o capacete de Ayrton Senna no circuito de Interlagos em 2021.