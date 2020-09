Foi mais um dia no escritório para a Mercedes, que conseguiu a primeira linha da grelha de partida na qualificação para o Grande Prémio de Itália, deste domingo.

Em Monza, Lewis Hamilton conseguiu a pole position, com 1:18.887 minutos – o novo recorde do traçado italiano –, ao passo que o colega Valtteri Bottas fechou a qualificação com 1:18:956 minutos.

A fechar o pódio ficou Carlos Sainz, espanhol da McLaren.

A correr em casa, a Ferrari somou mais uma qualificação desastrosa: Sebastian Vettel não passou da Q1 e é assim o primeiro piloto da escuderia italiana a largar abaixo do top 15 em 54 anos; já Charles Leclerc ficou em 13.º lugar.

O Grande Prémio de Itália corre-se este domingo, a partir das 14h10.