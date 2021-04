Lewis Hamilton terminou em primeiro lugar na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, com Max Verstappen, da Red Bull, a terminar em segundo.

Depois de Valtteri Bottas ter feito P1 na sessão matinal, desta vez foi o outro piloto da Mercedes a impor-se no traçado algarvio, com um tempo 1:19:837 segundos; Verstappen ficou a 0,143 segundos do heptacampeão do mundo, e Bottas fechou o pódio a 0,360 segundos do colega de equipa.

A terceira sessão de treinos livres decorre na manhã de sábado, do 12h às 13h, antes da qualificação, agendada para as 15h.

A corrida disputa-se no domingo, também às 15h.