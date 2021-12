Está mesmo taco a taco.

Depois de Max Verstappen ter feito a melhor volta no primeiro treino livre do Grande Prémio de Abu Dhabi, Lewis Hamilton respondeu na segunda sessão do dia e fez ele o melhor tempo.

O piloto da Mercedes teve na sua melhor volta um tempo de 1:23:691 minutos, e ficou à frente de Ocon (Alpine), e Bottas, colega de Lewis.

Max Verstappen, líder do campeonato com os mesmos pontos de Hamilton – tem vantagem devido ao número de vitórias na época –, ficou apenas em quarto, a mais de meio segundo do rival britânico.

A sessão, refira-se, terminou da pior forma para Kimi Raikkonen, que se despistou e teve uma batida forte, ele que cumpre este fim de semana o último Grande Prémio da carreira.