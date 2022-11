O piloto britânico Lewis Hamilton recebeu esta segunda-feira o título de cidadão honorário do Brasil na Câmara dos Deputados, em agradecimento por hastear a bandeira brasileira e usar o capacete de Ayrton Senna no circuito de Interlagos em 2021.

Hamilton explicou que dedicou a sua vitória em Interlagos no ano passado a Ayrton Senna, porque, quando viu o piloto brasileiro correr aos cinco anos de idade, soube que «queria ser campeão mundial».

«Através dos seus olhos, aprendi a paixão dos brasileiros», disse o piloto da Mercedes, referindo-se a Senna, que morreu em 1994, na sequência de um grave acidente durante o Grande Prémio de San Marino, em Imola.

«Como um homem negro num desporto que ainda não fez muitos progressos, estou empenhado em ver esta mudança. Inspira-me quando venho ao Brasil e vejo uma audiência tão diversa. Temos de nos unir, ser positivos nos nossos objetivos, nunca aceitar um não como resposta, nunca desistir», acrescentou.

Lewis Hamilton, heptacampeão mundial (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020), participará no próximo fim de semana no Grande Prémio do Brasil, no circuito de Interlagos, em São Paulo.