A Mercedes anunciou esta manhã que decidiu desistir do protesto do Grande Prémio de Abu Dhabi, que viu Max Verstappen conquistar o título mundial de pilotos da Fórmula 1 ao ultrapassar Lewis Hamilton na última volta.

Em comunicado, a equipa de Brackley diz que deliberou sobre o assunto com Hamilton e que, uma vez que a própria FIA decidiu criar uma comissão para analisar o que aconteceu em Abu Dhabi e para precaver situações destas no futuro – juntamente com as equipas e os pilotos –, não vai avançar com o protesto para o tribunal de apelação.

Na mesma nota, a Mercedes dá ainda os parabéns a Max Verstappen e à Red Bull: «Gostaríamos de expressar o nosso sincero respeito pelas vossas conquistas esta época. Fizeram deste Mundial de Fórmula 1 uma luta verdadeiramente épica. Max, damos-te os parabéns a ti e a toda a tua equipa. Esperamos ansiosamente por lutar mais uma vez contigo na próxima época.»

A scuderia liderada por Totto Wolff deixa ainda elogios a Hamilton, «o melhor piloto da história da Fórmula 1» – «és um desportista impecável dentro e fora da pista e tiveste um desempenho impecável. Saudamos-te por teres sido um rival puro e um modelo para milhões de pessoas em todo mundo», lê-se –, e a Valtteri Bottas, que está de saída para a Alfa Romeo.

Recorde-se que o GP de Abu Dhabi acabou em polémica, depois de Michael Masi, diretor da corrida, ter dado por terminado o Safety Car sem que os pilotos dobrados por Hamilton se juntassem ao pelotão de forma correta, o que permitiu a Verstappen aproximar-se do piloto heptacampeão do mundo e assim ultrapassá-lo na última volta.