Lando Norris, Carlos Sainz e George Russell.

Se alguém dissesse que estes seriam os três primeiros lugares da qualificação do Grande Prémio da Rússia, seria chamado de maluco. Pois bem, foi isto mesmo que aconteceu.

Numa qualificação caótica, Norris conquistou a primeira pole position da carreira e prolongou o bom momento da McLaren, que tinha regressados aos triunfos na corrida anterior, em Monza, com Daniel Ricciardo – aí, Norris foi segundo.

Voltando à história desta tarde, a sessão de qualificação no traçado de Sochi ficou marcada pela chuva, pelo menos nos instantes prévios, já que choveu com abundância durante a manhã e a pista ficou naturalmente molhada.

Max Verstappen, com uma penalização por troca de motores, não fez nenhuma volta e deixou via aberta para Lewis Hamilton conquistar pole. E era isso que se previa.

No entanto, a pista começou a secar já na Q3 e os pilotos, a poucos minutos do fim da qualificação, recolheram às boxes para mudar para pneus macios. Quando se encaminhava para a garagem da Mercedes, Hamilton perdeu o controlo o carro e embateu no muro, obrigando a uma mudança de asa que o atrasou a ele e ao companheiro, Bottas.

Quem aproveitou isso foi o trio da frente. Com os pneus quentes, Norris fez o melhor parte e vai partir da primeira posição no 15.º Grande Prémio da temporada de Fórmula 1, à frente então de Carlos Sainz, da Ferrari, e George Russell, da Williams. Hamilton não conseguiu colocar temperatura nos pneus e não melhorou o seu tempo, terminando assim na quarta posição.

Refira-se que para a corrida de domingo, além de Verstappen, também Latifi e Leclerc saem do fim da grelha de partida pelo mesmo motivo do holandês da Red Bull, atual líder do campeonato.