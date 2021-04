Antigos pilotos de Fórmula 1, Tiago Monteiro e David Coulthard anteciparam esta tarde um Grande Prémio de Portugal «muito interessante», numa pista «desafiante e brilhante».

A dupla foi presença notada no lançamento do evento que decorre este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

«É uma pista desafiante pelas dificuldades naturais, como as curvas cegas e as subidas e descidas. Estas características todas fazem com que o espetáculo seja bom. Vamos ter uma prova muito interessante», afirmou Tiago Monteiro, o último português a competir no Mundial de F1, em 2005 e 2006.

Já Coulthard, que venceu pela primeira vez em Portugal, no ano de 1995, apontou semelhanças entre a pista de Portimão e Spa, na Bélgica, e Imola, em Itália.

«É brilhante e fantástica para os pilotos. A elevação [da pista] é algo que traz à vida a sensação de conduzir um carro, tal como as curvas cegas. A curva 11 é especialmente desafiante. Portimão é um circuito único e os pilotos estão ansiosos de estar aqui», afirmou.

De resto, Tiago Monteiro referiu que «era muito importante estar presente e não deixar fugir a oportunidade» de o circuito constar no calendário anual da Fórmula 1, até pelas opiniões favoráveis dos pilotos.

«É um negócio de alto nível e tem de haver muitos interesses, uma certa lógica financeira para o país, para os patrocinadores e para o campeonato. Tem de haver um ‘bolo’ que resulte bem. O impacto e o sucesso televisivo também são importantes, tudo isso ajuda», acrescentou.