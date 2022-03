A Red Bull começa a mostrar-se para 2022 e Sergio Pérez foi o piloto mais rápido em pista na manhã do terceiro e último dia de testes de pré-época da Fórmula 1, este sábado, que decorrem no Bahrain.

O piloto mexicano marcou o melhor tempo da sessão com 1:33:105 minutos, com quase um segundo de vantagem para o surpreendente Guanyu Zhou, o rookie da Alfa Romeu que fez o segundo melhor tempo (1:33:959).

Pierre Gasly, da Alpha Tauri, terminou em terceiro lugar (1:34:865), ele que foi quem mais rodou nesta manhã, com 91 voltas completadas no Circuito Internacional do Bahrain.

Quem continua longe do pelotão da frente é a Mercedes: a atual campeã do mundo de construtores terminou a manhã apenas no nono lugar, com Lewis Hamilton ao volante. Resta saber se a equipa de Brackley está mesmo com dificuldades ou apenas a esconder o jogo.

Esta tarde há nova sessão de testes, a última desta pré-temporada.. Refira-se que no próximo fim de semana, dia 20 de março, tem início o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, precisamente no Bahrain.