Max Verstappen confirmou os sinais prometedores que tem deixado ao longo do primeiro fim de semana da época na Fórmula 1 e conquistou a pole position para o Grande Prémio do Bahrain, agendado para este domingo.

O piloto da Red Bull superiorizou-se na Q3 com uma volta perfeita – foi o melhor em todos os setores –, na qual conseguiu um tempo 1:28:997, batendo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, a dupla da Mercedes.

Sorte diferente teve o novo colega de equipa de Max, o mexicano Sergio Pérez, que, surpreendentemente, ficou-se pela Q2 – parte de 11.º.

Charles Leclerc confirmou também a melhoria da Ferrari para esta temporada e conquistou a quarta posição, seguida de Pierre Gasly, da Alpha Tauri.

O tetracampeão mundial Sebastian Vettel, agora na Aston Martin, ficou-se pela Q1, depois de ter feito apenas o 18.º pior tempo.

O GP do Bahrain realiza-se este domingo, a partir das 16h00 portuguesas.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING ⏱️



A dream weekend continues for @Max33Verstappen as he powers to pole 🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/g9UABr1EK2