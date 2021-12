E no primeiro ensaio, Max Verstappen fez o tempo mais rápido no primeiro treino livre do Grande Prémio de Abu Dhabi, que vai decidir o Mundial de Fórmula 1.

A melhor volta do piloto neerlandês da Red Bull foi feita em 1:25:009 minutos, à frente da dupla da Mercedes, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton – com quem Max está a disputar o campeonato de pilotos.

Bottas fez 1:25:205 minutos, ao passo que Hamilton teve como melhor tempo um 1:25:355.

Verstappen e Hamilton, recorde-se, partem para a última corrida da temporada na Fórmula 1 em igualdade pontual. Max tem vantagem por ter ganho mais corridas, pelo que se nenhum dos dois pontuar em Abu Dhabi, é o neerlandês o campeão.