Lewis Hamilton abandonou o Grande Prémio da Bélgica depois de ter batido em Fernando Alonso, logo na primeira volta, num acidente que gerou uma acérrima troca de palavras entre os dois pilotos.

Foi logo na primeira curva do circuito de Spa-Francorchamps, com o piloto inglês da Mercedes a fechar o caminho ao piloto espanhol da Aston Martin do lado de fora da curva. Os dois carros acabaram por bater, o McLaren ficou muito danificado e teve mesmo que parar pouco depois, enquanto o espanhol seguiu em prova, mas despejou a sua fúria numa conversa radiofónica com a sua equipa. «Que idiota! A fechar a porta por fora! Tivemos uma mega saída, mas este homem só sabe pilotar quando vai em primeiro», atirou o espanhol que acabou a corrida no quinto lugar.

Lewis Hamilton, já fora da corrida, acabou por reconhecer que cometeu um erro e até estava disposto a pedir desculpas ao adversário, mas quando ouviu as suas palavras, mudou de opinião. «Olhando para as imagens, ele estava no meu ponto cego e não lhe deixei espaço suficiente», começou por dizer o piloto britânico à Sky Sports. Ficou a faltar o pedido de desculpa. «Sei como são as coisas no calor do momento, mas fiquei a saber o que ele pensa de mim. Não foi de propósito, assumo a responsabilidade, é isso que fazem os adultos. Desculpar-me? Não, ia fazê-lo até que ouvi o que ele disse», acrescentou.

Fernando Alonso, ao saber que Hamilton tinha reconhecido o erro, baixou o tom das suas palavras. «Se ele disse isso, não tenho mais nada a acrescentar. Logo na primeira volta fechar a porta como ele fechou deixou-me um pouco surpreendido. Como sempre, hoje que saímos em terceiro e naquele momento íamos em segundo, é sempre nessas alturas em que acontecem estes incidentes que nos atrasam um pouco. Mas conseguimos acabar a corrida», destacou ainda o piloto da Aston Martin.

Oiça a reação de Alonso depois do incidente com Hamilton: