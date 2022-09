Yuki Tsunoda vai continuar a ser piloto da Alpha Tauri na temporada de 2023, confirmou esta quinta-feira a scuderia italiana.

O piloto japonês chegou à equipa satélite da Red Bull em 2021, e estende agora o vínculo por mais um ano.

«Quero deixar um grande agradecimento à Red Bull, à Honda e à Scuederia Alpha Tauri por continuarem a dar-me a oportunidade de estar na Fórmula 1. (...) A época de 2022 ainda não acabou e ainda estamos a lutar arduamente por um lugar no meio da tabela, por isso claro que estou focado em terminar o ano em alta e depois estarei ansioso por 2023», disse Tsunoda, citado na nota.

O nipónico de 22 anos deverá continuar a fazer dupla com Pierre Gasly, apesar dos rumores de uma possível mudança do francês para a Alpine.

HE'S STAYING FOR 2023! 🤙 🎉 @yukitsunoda07



check out the full story 👉 https://t.co/uePKoc4RI0 pic.twitter.com/vgrLHrZPCm