A equipa de Fórmula 1 Alpha Tauri anunciou que estendeu os contratos com o japonês Yuki Tsunoda e com o australiano Daniel Ricciardo até 2024.

O neozelandês Liam Lawson, que tem substituído Ricciardo desde o acidente sofrido pelo australiano no GP da Bélgica, também vai manter-se como piloto de reserva por mais um ano.

«No próximo ano, os regulamentos técnicos mantêm-se inalterados, pelo que era lógico mantermos o alinhamento dos nossos pilotos», frisou o diretor da equipa italiana, satélite da Red Bull, Franz Tost.

O anúncio foi feito à margem do Grande Prémio do Japão, 16.ª corrida da temporada, que se disputa este fim de semana, em Suzuka.

Tsunoda agradeceu à equipa por «continuar a acreditar» nas suas capacidades, enquanto Ricciardo manifestou «contente» pela renovação e sublinhou que «é um momento excitante para a equipa».

