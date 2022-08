Começou a mudança de pilotos de Fórmula 1 para a temporada de 2023. Depois de Sebastian Vettel ter anunciado o fim de carreira após esta temporada e de Fernando Alonso assumir o lugar do alemão na Aston Martin, esta terça-feira foi dia de a Alpine anunciar Oscar Piastri como substituto do espanhol de 41 anos.

Piastri, de 21 anos, até agora piloto de testes da equipa francesa, chega assim à principal competição de automobilismo, depois de ter competido na Fórmula 3, entre 2019 e 2020, e na Fórmula 2, entre 2021 e 2022.

O piloto australiano será companheiro de Esteban Ocon para a temporada de 2023.

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon 🤝 Oscar Piastri



After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7