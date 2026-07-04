Fórmula 1
Há 42 min
Fórmula 1: Antonelli segura «pole» para o Grande Prémio da Grã-Bretanha
Charles Leclerc e Lewis Hamilton, da Ferrari, completam «top-3» para a corrida de domingo
DIM
Charles Leclerc e Lewis Hamilton, da Ferrari, completam «top-3» para a corrida de domingo
DIM
Kimi Antonelli (Mercedes) conquistou a «pole» para a corrida principal do Grande Prémio da Grã-Bretanha.
Um dia depois da vitória na corrida sprint, o líder do campeonato voltou a superiorizar-se face à concorrência e terminou à frente da dupla da Ferrari, com Charles Leclerc no segundo lugar e Lewis Hamilton em terceiro. Nota ainda para o quarto melhor tempo de George Russell, o sexto de Lando Norris e o sétimo de Max Verstappen.
Recorde-se que Kimi Antonelli é líder com 179 pontos, mais 43 do que o colega de equipa, George Russell. Este domingo, os pilotos voltam a fazer-se ao circuito de Silverstone, para um total de 52 voltas.
Confira aqui a grelha completa:
🇬🇧 SUNDAY'S STARTING GRID 🇬🇧#F1 #BritishGP pic.twitter.com/m7YzmhSaE7— Formula 1 (@F1) July 4, 2026
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