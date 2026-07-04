Kimi Antonelli (Mercedes) conquistou a «pole» para a corrida principal do Grande Prémio da Grã-Bretanha.

Um dia depois da vitória na corrida sprint, o líder do campeonato voltou a superiorizar-se face à concorrência e terminou à frente da dupla da Ferrari, com Charles Leclerc no segundo lugar e Lewis Hamilton em terceiro. Nota ainda para o quarto melhor tempo de George Russell, o sexto de Lando Norris e o sétimo de Max Verstappen.

Recorde-se que Kimi Antonelli é líder com 179 pontos, mais 43 do que o colega de equipa, George Russell. Este domingo, os pilotos voltam a fazer-se ao circuito de Silverstone, para um total de 52 voltas.

Confira aqui a grelha completa:

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