A Fórmula 1 anunciou esta segunda-feira que chegou a um acordo de princípio com a General Motors (GM) para apoiar a introdução da GM/Cadillac como a 11ª equipa no calendário de 2026.

A nova equipa já tinha apresentado a candidatura em janeiro de 2024 e, desde então, tem estado a ser avaliada, tendo cumprido todos os requisitos exigidos pela organização da competição, acabando por receber agora luz verde para avançar com o projeto para vir a ser a 11.ª equipa no circuito mundial a partir de 2026.

«O compromisso da General Motors e da Cadillac com este projeto é uma demonstração importante e positiva da evolução do nosso desporto. Esperamos ver o progresso e o crescimento desta aplicação, certos da total colaboração e apoio de todas as partes envolvidas», destacou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Formula 1.

Do lado da General Motors, o presidente Mark Reuss fala em «honra» e numa grande oportunidade para o gigante norte-americano. «Como o pináculo do automobilismo, a F1 exige inovação e excelência que ultrapassem limites. É uma honra para a General Motors e para a Cadillac juntarem-se à principal série de corridas do mundo e estamos empenhados em competir com paixão e integridade para elevar o desporto aos fãs de corridas em todo o mundo. Este é um palco global para demonstrarmos a experiência em engenharia e a liderança tecnológica da GM em um nível totalmente novo», destacou o líder da GM.