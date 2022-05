Realiza-se este domingo o Grande Prémio de Miami, nos Estados Unidos da América, naquela que é a quinta corrida da temporada do Mundial de Fórmula 1.

No Autódromo Internacional de Miami, que fica no complexo do Hard Rock Stadium, a Ferrari conseguiu a primeira linha da grelha de partida: Charles Leclerc, líder do campeonato de pilotos, qualificou-se em primeiro, Carlos Sainz em segundo.

Max Verstappen, atual campeão do mundo, vai partir da terceira posição, Sergio Pérez, colega de Max na Red Bull, e Valtteri Bottas (Alfa Romeo) fecham o top5.

Siga aqui as principais incidências do Grande Prémio de Miami, a partir das 20h30.