A Fórmula 1 aprovou esta terça-feira um novo formato para os fins de semana que têm corrida sprint, ao sábado.

Atualmente, nesses fins de semana a qualificação de sexta-feira definia a grelha de partida para a corrida sprint. A grelha da corrida principal, de domingo, era definida consoante os resultados da corrida sprint.

Agora, haverá duas qualificações: a qualificação de sexta-feira vai definir a grelha de partida para a corrida de domingo. Antes, de manhã, haverá um treino livre.

No sábado de manhã, haverá a qualificação para a corrida sprint, denominada sprint shootout. Esta qualificação será diferente da qualificação tradicional, já que será mais curta. A Q1 terá 12 minutos, a Q2 dez e a Q3 apenas três.

Ao contrário do que acontecia até aqui, a corrida de sprint não terá qualquer influência sobre a grelha partida da corrida de domingo. Serão totalmente independentes.

Refira-se que a primeira corrida sprint da época é já este fim de semana, no Grande Prémio do Azerbaijão, em Baku. As novas regras entrarão já em vigor.