A Fórmula 1 confirmou que o Grande Prémio da Arábia Saudita continua «como planeado», apesar do ataque terrorista registado num depósito de petróleo perto do circuito, em Jeddah.

Num comunicado citado pela imprensa que cobre o evento, a organização garante que «está em contacto próximo com as autoridades competentes» e que as mesmas confirmaram que o «evento pode continuar como planeado».

«Continuaremos em contacto próximo com as referidas autoridades e todas as equipas, e acompanharemos de perto a situação», lê-se ainda.

Refira-se que esta tarde um ataque já reivindicado do grupo Houthis, movimento rebelde do Iemen que está em conflito com a Arábia Saudita, provocou um incêndio de grandes dimensões num depósito de petróleo em Jeddah, cidade onde decorre neste fim de semana o Grande Prémio da Arábia Saudita.

De resto, a segunda sessão de treinos começou 15 minutos atrasada devido a uma reunião da organização da Fórmula 1 com os pilotos, a propósito da situação.