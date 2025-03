Edmund Patrick Jordan – conhecido como Eddie Jordan – faleceu esta quinta-feira, na Cidade do Cabo (África do Sul), junto da família, aos 76 anos. O empresário batalhou no último ano com um tumor na próstata.

Nascido em Dublin, a 30 de março de 1948, o antigo piloto de karts fundou a Jordan Grand Prix, equipa que competiu na Fórmula 1 entre 1991 e 2005, com seis vitórias. Pela mão de Eddie Jordan passaram figuras como Michael Schumacher – em estreia na F1 – Rubens Barrichello, Damon Hill, Heinz-Harald Frentzen e Giancarlo Fisichella.

O melhor resultado foi conseguido no Grande Prémio da Bélgica de 1998, quando Schumacher e Damon Hill terminaram nos dois lugares cimeiros. Um ano volvido, Heinz-Harald Frentzen arrecadou o terceiro lugar no Mundial, o melhor resultado da equipa.

De notar que o percurso de sucesso de Eddie Jordan despontou no Campeonato Irlandês de Kart, nas décadas de 1970 e 1980. Depois, integrou a Fórmula Ford, Fórmula 2 e 3, e o Le Mans. Por isso, é um nome indelével na história do automobilismo.

Nos últimos anos, o antigo empresário dedicou-se ao râguebi, à música e ao comentário de F1.

«Estamos transtornados pela perda de Eddie Jordan, portador de uma energia inesgotável. Marcou uma era da F1 e fará muita falta», disse o CEO do Mundial, Stefano Domenicali.

