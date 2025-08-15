As declarações de Luís Montenegro, esta quinta-feira, trouxeram «satisfação» a Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

O líder federativo assegurou que Portugal é sempre um país candidato a receber um dos Grandes Prémios da Fórmula 1 e haverá uma «janela de oportunidade» para que tal aconteça já em 2027.

«Resta-me ficar satisfeito com a vontade do Governo em voltar a ter Fórmula 1 em Portugal, que já não vem ao nosso país desde 2021. Vamos aguardar serenamente. É um projeto para 2027. A Fórmula 1 tem vários países em lista de espera mas poderá haver uma janela de oportunidade», afirmou.

Recorde-se que o Primeiro-Ministro confirmou que o governo «tem tudo pronto» para formalizar o regresso da Fórmula 1 ao Algarve e que tal deve acontecer no prazo acima referido.