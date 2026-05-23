George Russell venceu este sábado a corrida Sprint do Grande prémio do Canadá, controlando a prova do princípio ao fim, à frente de um Kim Antonelli endiabrado que arriscou tudo para ultrapassar o companheiro de equipa, mas acabou em terceiro, atrás de Lando Norris. Uma corrida de tirar a respiração, com o italiano a fazer furor entre os dois pilotos ingleses.

Veja o FILME DA CORRIDA

Uma corrida que começou com um bom arranque de Russell que segurou o primeiro lugar, destacando-se, desde logo, à frente de Antonelli e Norris. Lewis Hamilton também arrancou muito bem e subiu ao quarto lugar, mas a perder tempo para o trio da frente. Os dois pilotos da Mercedes carregaram no acelerador e deixaram Norris para trás, com o italiano a pressionar o companheiro de equipa até ao limite.

Um duelo que aqueceu já na sétima volta, com Antonelli a sair da pista, por duas vezes, ao tentar chegar ao primeiro lugar. Na segunda tentativa, com uma saída mais larga, acabou mesmo por perder o segundo lugar para Norris que vinha a recuperar terreno.

Está quentinha a batalha entre Russell e Kimi 😅#DAZNF1 pic.twitter.com/yOGKwFuEBu — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 23, 2026

A corrida pelo primeiro lugar passou a ser feita em inglês, mas o italiano, depois de perder terreno, voltou a colar-se aos dois carros da frente para um final de corrida de tirar a respiração. Antonelli voltou a arriscar tudo, chegou mesmo a ultrapassar Norris, mas, com mais uma saída de pista, acabou mesmo por fica em terceiro.

Mais atrás, Lewis Hamilton também perdeu o controlo do seu Ferrari, raspou numa parede e perdeu o quatro lugar para Piastri que ficou à frente dos dois Ferraris.

Na classificação geral, Antonelli continua líder, mas perde dois pontos para Russell, antes do Grande Prémio do Canadá que tem início marcado para as 21h00 de domingo [hora de Portugal].