A Aston Martin confirmou esta sexta-feira que Fernando Alonso está lesionado e vai falhar a participação nos primeiros treinos livres para o Grande Prémio da Hungria e está mesmo em dúvida para a corrida de domingo.

O piloto espanhol de 44 anos está a recuperar de uma lesão muscular nas costas e vai ser rendido, esta sexta-feira, pelo terceiro piloto da equipa, Felipe Drogovich que vai conduzir o AMR25 de Alonso, ao lado de Lance Stroll nos treinos livres que estão marcados para as 12h30.

«Nos dias que se seguiram ao Grande Prémio da Bélgica, Fernando Alonso tem estado a recuperar de uma lesão muscular na região lombar. Esta manhã prosseguiu os tratamentos e decidiu ficar fora da FP1. Felipe Drogovich vai fazer a FP1 ao lado de Lance Stroll», anunciou a equipa britânica.

Fernando Alonso poderá ainda falhar os segundos treinos livres, marcada para o final da tarde, mas poderá ainda participar na corrida de domingo, desde que participe na fase de qualificação no sábado.

