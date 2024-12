Após ter sido confirmada a entrada da Cadillac na Fórmula 1 a partir de 2026, graças a um princípio de acordo com a General Motors, a Ferrari anunciou esta terça-feira uma parceria com a equipa norte-americana.

Em comunicado, a escuderia italiana explica que vai passar a fornecer os motores e as caixas de velocidade à Cadillac, com início no Campeonato do Mundo de 2026, sendo que o acordo é «plurianual».

«A Ferrari anuncia um acordo plurianual com a Andretti Formula Racing LLC, a partir 2026, relativo ao fornecimento da unidade de potência e caixa de velocidade para a equipa gerida pela General Motors. A entrada no Campeonato de Fórmula 1 acontece em 2026», pode ler-se.