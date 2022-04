Só deu Ferrari no primeiro dia de treinos do Grande Prémio da Austrália. Primeiro Carlos Sainz, depois Charles Leclerc.

Em Melbourne, o piloto espanhol fez o melhor tempo no primeiro treino, com 1:19:806s, e mais de meio segundo à frente do companheiro de equipa, Leclerc. De resto, na sessão inaugural percebeu-se logo que a tendência deste início de época vai manter-se: Ferrari e Red Bull acima de todos os outros.

Isto porque em terceiro ficou Sergio Pérez e em quarto Max Verstappen, o atual campeão do mundo. Lando Norris, da McLaren, fechou o top5 – isso sim, uma novidade. Sebastian Vettel, regressado após recuperar da covid-19, teve um problema no seu Aston Martin e não acabou o treino.

FP1 CLASSIFICATION

Na segunda sessão, foi Leclerc, o atual líder do campeonato, o mais rápido, com 1:18:978s, mas com uma diferença: foi Verstappen quem ficou logo a seguir ao monegasco, com Sainz em terceiro. O Alpine de Fernando Alonso ficou em quarto – a equipa francesa parece estar bastante competitiva – e Pérez em quinto.

Com algumas dificuldades parece continuar a Mercedes, que ficou-se pelo meio do pelotão com Hamilton e Russell nos dois treinos, ao passo que a McLaren, depois de um início de 2022 bastante complicado, demonstrou algumas melhoria esta sexta-feira.