A Ferrari liderou esta sexta-feira as duas sessões de treinos livres para o Grande Prémio da Hungria, o 13.º da temporada na Fórmula 1.

Na primeira sessão, o piloto da escudaria italiana Carlos Sainz foi o mais rápido, terminado com o tempo de 1:18.750 minutos, seguido do neerlandês Max Verstappen (Red Bull) a 0.130 segundos e do companheiro de equipa Charles Leclerc, que terminou no terceiro posto com 0.289 segundos a mais do piloto espanhol.

Já na segunda sessão de treinos, foi a vez de Charles Leclerc fazer o melhor tempo, com 1:18.445 minutos, com o britânico Lando Noris (McLaren) na segunda posição com mais 0.217 segundos e Carlos Sainz a fechar o pódio a 0.231 segundos.

Neste sábado, a terceira sessão de treinos livres está marcada para as 12h00 e a qualificação para as 15h00. A corrida é às 14 horas de domingo.

Resultados completos da segunda e primeira sessões, respetivamente:

Here's how FP1 finished 👀

Carlos Sainz tops the charts in our first session of the weekend 👊#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/1rTT9as4Y4 — Formula 1 (@F1) July 29, 2022