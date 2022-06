A Alpha Tauri anunciou esta sexta-feira a continuidade de Pierre Gasly na equipa para a próxima temporada.

O piloto francês, refira-se, está na scuderia desde 2017. Em 2019, esteve cerca de meia época na Red Bull, mas voltou a ser despromovido à formação B da marca austríaca, que na altura ainda era a Toro Rosso.

Agora, aos 26 anos, Gasly prepara-se para mais um ano a guiar o monolugar da Alpha Tauri, ao serviço do qual venceu o Grande Prémio de Itália em 2020, a única vitória da carreira até ao momento.

«Estou com a equipa há cinco anos e estou orgulhoso da jornada e da evolução que temos tido juntos. Estou feliz por continuar na Alpha Tauri», confessou Gasly.

he's not going anywhere! 🤙 @PierreGASLY stays with the team for 2023! 💙



