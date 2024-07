Dois anos e meio depois, Lewis Hamilton voltou a vencer um Grande Prémio de Fórmula 1, e logo em casa.

Em Silverstone, no GP da Grã-Bretanha, o piloto britânico da Mercedes cortou a meta no primeiro lugar, à frente do Red Bull de Max Verstappen e do McLaren de Lando Norris.

Numa corrida bastante animada, muito graças à chuva, o Mercedes de George Russell saiu da pole position e foi dessa posição que saiu das primeiras curvas, à frente do colega Lewis Hamilton, de Verstappen, Norris – foi ultrapassado por Max na largada – e Oscar Piastri (McLaren).

Só que a chuva tudo veio baralhar: os McLaren ganharam ritmo e passaram para a frente, numa altura em que a aderência não facilitava as coisas no traçado de Silverstone.

A chuva intensificou-se, os pilotos acabaram por trocar para os pneus adequados e foi Norris quem saiu na frente após isso: Piastri foi uma volta mais tarde às boxes e caiu para quinto, Russell teve de abandonar devido a um problema mecânico.

O FILME DA CORRIDA.

As coisas mantiveram-se calmas até a pista ficar seca e obrigar nova corrida às boxes: aí, Hamilton e Verstappen foram mais cedo e o britânico da Mercedes tirou vantagem disso para ficar à frente de Norris nas últimas voltas, com Verstappen em terceiro e Piastri em quarto, por troca com o Ferrari de Carlos Sainz.

Nesse período, Verstappen ainda ameaçou, o neerlandês estava rápido e ultrapassou Norris, mas o triunfo já não fugiu à Mercedes e a Lewis Hamilton, que soma assim a nona vitória no Grande Prémio da Grã-Bretanha e fica sozinho com o recorde de piloto com mais vitórias num só Grande Prémio – estava empatado com Michael Schumacher.

No final, houve muita emoção de Sir Lewis, num momento de comunhão com os fãs e o pai. Afinal, foram dois anos e meio sem conhecer este sabor, ele que soma já mais de 100 vitórias na carreira.