Lewis Hamilton vai sair da via das boxes no Grande Prémio do Azerbaijão, agendado para este domingo, às 12h00.

O piloto da Mercedes qualificou-se na sétima posição, mas trocou vários elementos da unidade de potência do motor e foi penalizado: por isso, vai largar do pitlane, informou a equipa de Brackley.

Em situação semelhante está Esteban Ocon, francês da Alpine que se havia qualificado no 19.º lugar.

Charles Leclerc (Ferrari), refira-se, vai sair da pole position em Baku, à frente de Oscar Piastri (McLaren) e Carlos Sainz (Ferrari).